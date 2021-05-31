Мечты жителя Карелии о лодке разбились о несколько лишних букв в названии сайта объявлений

Злоумышленники направили пытавшегося купить лодку петрозаводчанина на мошеннический сайт, сообщили в МВД Карелии.

Житель Петрозаводска нашел на популярной площадке объявлений ПВХ-лодку. И вскоре с продавцом была достигнута договорённость — чтобы сделка прошла безопасно, горожанин переведёт средства не хозяину лодки, а на специальный сервис, обеспечивающий гарантированную доставку и снижение рисков онлайн-мошенничества.

Ошибка подстерегала покупателя на следующем этапе: в мессенджере он получил ссылку, ведущую будто бы на упомянутый официальный сервис. Лишь расставшись со сбережениями, петрозаводчанин обратил внимание, что в названии сайта содержатся лишние буквы. Так он понял, что, поддавшись манипуляциям «продавца», перевёл деньги киберпреступникам.

В МВД напомнили, злоумышленники часто используют подложные сайты для хищения денег. При этом пользователей вводят в заблуждение и оформление таких ресурсов, и название. Потому при поиске сайтов банков, магазинов, сервисов следует обращать пристальное внимание на адресную строку, а также указание протокола шифрования (https). Также полиция Карелии призывает с особой настороженностью относиться к ссылкам на якобы безобидные интернет-ресурсы, которые высылают посторонние лица.