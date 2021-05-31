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Мечты жителя Карелии о лодке разбились о несколько лишних букв в названии сайта объявлений

Новости. Криминал
12:15, 01 Июня 2021
фото: © mikegi/pixabay

Злоумышленники направили пытавшегося купить лодку петрозаводчанина на мошеннический сайт, сообщили в МВД Карелии.

Житель Петрозаводска нашел на популярной площадке объявлений ПВХ-лодку. И вскоре с продавцом была достигнута договорённость — чтобы сделка прошла безопасно, горожанин переведёт средства не хозяину лодки, а на специальный сервис, обеспечивающий гарантированную доставку и снижение рисков онлайн-мошенничества.

Ошибка подстерегала покупателя на следующем этапе: в мессенджере он получил ссылку, ведущую будто бы на упомянутый официальный сервис. Лишь расставшись со сбережениями, петрозаводчанин обратил внимание, что в названии сайта содержатся лишние буквы. Так он понял, что, поддавшись манипуляциям «продавца», перевёл деньги киберпреступникам.

В МВД напомнили, злоумышленники часто используют подложные сайты для хищения денег. При этом пользователей вводят в заблуждение и оформление таких ресурсов, и название. Потому при поиске сайтов банков, магазинов, сервисов следует обращать пристальное внимание на адресную строку, а также указание протокола шифрования (https). Также полиция Карелии призывает с особой настороженностью относиться к ссылкам на якобы безобидные интернет-ресурсы, которые высылают посторонние лица.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-01 12:46:39
Время изменило всё, а мы опять не готовы как к войне с немцами. Срочно вернуть смертную казнь за такие преступления.
Баба Валя не умеет это сделать. Зачем выбрали?
Да уж
2021-06-01 12:31:03
Люди ещё верят!? Странно...
Гость
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