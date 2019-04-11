Житель Петрозаводска обокрал приятеля в гостях

В Петрозаводске полицейские раскрыли кражу денег у местного жителя, сообщает МВД Карелии.

В конце марта в полицию Петрозаводска обратился мужчина, который лишился нескольких тысяч рублей. Накануне мужчина проводил досуг дома в компании знакомых. Проснувшись утром, обнаружил, что в его куртке отсутствуют 4 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 41-летнего петрозаводчанина. Он отдыхал в гостях, а когда алкоголь закончился, вместе с хозяином отправился в магазин. Расплачивался за покупки наличными средствами владелец квартиры.

Это приметил злоумышленник. Вернувшись домой, обладатель денег оставил свою куртку без присмотра. Гость воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает и украл деньги, которые потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.