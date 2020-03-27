Житель Петрозаводска остался без колесных дисков и денег из-за покупки через Интернет

Полиция столицы Карелии проводит проверку по очередному факту мошенничества через соцсети.

По сообщению МВД Карелии, в середине марта 28-летний мужчина нашел объявление о продаже колесных дисков в одной из социальных сетей. Он связался с продавцом, чтобы уточнить детали сделки. Тот попросил перевести 25 500 рублей. Как только деньги за товар были перечислены, связь с автором объявления прервалась. Он заблокировал аккаунт и удалил всю переписку.

Петрозаводчанин тогда понял, что его обманули, и обратился в полицию.

В настоящее время по его заявлению мужчины проводится проверка.

Ранее желанная встреча с моряком с сайта знакомств обошлась петрозаводчанке в 5 тысяч долларов.