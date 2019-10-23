Гость превратил петрозаводчанина в заемщика

Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело по факту мошенничества при оформлении кредита.

Как сообщили в полиции Карелии, в дежурную часть УМВД России по Петрозаводску обратился житель города, которому на телефон стали приходить смс-сообщения о необходимости погашения займа, который он не брал.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 33-летнего подозреваемого. Он признался, что гостил у своего знакомого, и когда хозяин квартиры оставил без присмотра документы, оформил на него займ в микрофинансовой организации. Полученные 5 тысяч рублей потратил на личные нужды.