Житель Петрозаводска отоварился по карте своей знакомой и попал под уголовное дело

Шоппинг по чужой банковской карте довел 36-летнего петрозаводчанина до уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 47-летняя горожанка. Женщина рассказала, что кто-то стал списывать средства с её банковского счета. Карту, привязанную к счету, она не нашла и заблокировала средства.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 36-летнего подозреваемого. Как выяснилось, мужчина был знаком с заявительницей. Раньше она одалживала ему банковскую карту для совершения покупок, а в этот раз он сам взял чужой платежный инструмент и отправился на шоппинг. До блокировки счета мужчина успел потратить без малого 2 тысячи рублей на сигареты и алкоголь.

Уголовные дела возбуждены о кражах, а также покушении на кражу, совершенных с банковского счета.