Житель Петрозаводска отправится под суд за подглядывание за экс-женой при помощи скрытой камеры

В Петрозаводске Следком обвиняет мужчину в нарушении конституционных прав бывшей супруги, за которой он устроил слежку, а затем распространил полученную информацию.

Петрозаводские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47 — летнего мужчины. Он обвиняется в незаконном сборе сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, и незаконном приобретении спецсредств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом информирует Следком.

По данным следствия, мужчина с помощью своих знакомых — представителей коммерческих организаций, специализирующихся на охранной деятельности, установил в квартире бывшей жены видеокамеру и микрофон, вмонтировав их в датчик пожарной сигнализации. В дальнейшем он систематически отслеживал записанную на них информацию о частной жизни бывшей супруги. Незаконно полученную информацию он распространил в личных целях.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до четырех лет.