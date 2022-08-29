Житель Петрозаводска переобулся в магазине и заинтересовал полицию

Петрозаводчанин, укравший кроссовки в магазине, стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Одно из имущественных преступлений совершено в конце августа в магазине одного из торгово-развлекательных центров Петрозаводска. По словам работников торговой точки, которые обратились в полицию, неизвестный похитил две пары кроссовок стоимостью более 4 тысяч рублей. Момент совершения имущественного преступления зафиксировали расположенные в зале камеры видеонаблюдения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - 29-летнего жителя карельской столицы. Он дал признательные показания и рассказал, что сбыл похищенную обувь, а вырученные деньги потратил на личные нужны.

В настоящее время в отношении жителя Петрозаводска возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления. Максимальная санкция инкриминируемой статьи - до двух лет лишения свободы.