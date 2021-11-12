Житель Петрозаводска под покровом ночи украл картон

В Пряжинском районе развернулась нешуточная борьба за право сдать вторсырье, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района обратились представители магазина в одном из поселков. Работники складировали рядом с магазином прессованный картон, который предназначался для сдачи в переработку, но тюки исчезли. Ущерб был оценен более чем в 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — 34-летнего жителя Петрозаводска. По версии правоохранителей, тот специально глубокой ночью приехал в посёлок, погрузил десятки упаковок в грузовик и скрылся, впоследствии сдав вторсырьё.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело.