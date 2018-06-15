Житель Петрозаводска пойдет под суд за использование фальшивых денег

По теме
Загрузка...
Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в использовании поддельных денег.
По версии следствия, житель Петрозаводска купил в Москве 12 поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей. С ноября 2017 года по январь 2018 года мужчина расплачивался ими за товары в магазинах Петрозаводска, а также пополняя свою банковскую карту.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый частично возместил причиненный материальный ущерб.
Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.
По теме
Выбор читателей
14.06.2018, 22:00
09.06.2018, 12:17
11.06.2018, 09:43
08.06.2018, 11:28
08.06.2018, 09:59
12.06.2018, 12:00
Аналитика
Сегодня 14:57
Обществоведение
Дом №16 по улице Державина, признанный администрацией Петрозаводска аварийным и опасным для проживания, до сих пор не расселен.
13.06.2018 15:41
08.06.2018 12:43
08.06.2018 09:51
07.06.2018 12:08
Чтиво
14.06.2018 10:00
Без политики
Специалисты "ПКС-Водоканал" привезли главный приз с престижного конкурса профессионального мастерства.
13.06.2018 11:48
08.06.2018 09:59
06.06.2018 14:19
Медиа
Сегодня 11:06
Опрос
Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?
Комментарии