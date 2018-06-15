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Новости. Криминал
18:00, 15 Июня 2018

Житель Петрозаводска пойдет под суд за использование фальшивых денег

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Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в использовании поддельных денег.

По версии следствия, житель Петрозаводска купил в Москве 12 поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей. С ноября 2017 года по январь 2018 года мужчина расплачивался ими за товары в магазинах Петрозаводска, а также пополняя свою банковскую карту.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый частично возместил причиненный материальный ущерб.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

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