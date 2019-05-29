10:29, 29 Мая 2019
Житель Петрозаводска получил 6 лет колонии за мошенничество с деньгами горожан на 9,5 млн рублей
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Петрозаводский городской суд отправил в колонию местного жителя, который под видом успешного бизнеса обманул горожан на 9.5 млн рублей, сообщается на сайте суда.
Как следует из материалов дела, с октября 2013 года по май 2017 года житель Петрозаводска рассказывал гражданам об успешном бизнесе и при это просил в долг деньги, обещая вернуть с процентами.
Таким образом он получил от 10 человек более 9,5 миллионов рублей.
По совокупности преступлений суд приговорил злоумышленника к 6годам колонии общего режима.
Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших
Приговор не вступил в законную силу.
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