Житель Петрозаводска получил 6 лет колонии за мошенничество с деньгами горожан на 9,5 млн рублей

Петрозаводский городской суд отправил в колонию местного жителя, который под видом успешного бизнеса обманул горожан на 9.5 млн рублей, сообщается на сайте суда.

Как следует из материалов дела, с октября 2013 года по май 2017 года житель Петрозаводска рассказывал гражданам об успешном бизнесе и при это просил в долг деньги, обещая вернуть с процентами.

Таким образом он получил от 10 человек более 9,5 миллионов рублей.

По совокупности преступлений суд приговорил злоумышленника к 6годам колонии общего режима.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших

Приговор не вступил в законную силу.