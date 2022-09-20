Житель Петрозаводска получил 7 лет колонии за убийство на лестничной площадке

В столице Карелии суд приговорил 52-летнего мужчину к 7 годам лишения свободы за убийство.

Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 52 - летнего петрозаводчанина, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 12 июня 2021 подсудимый поссорился со своим знакомым. Он избил его, нанес множество ударов кулаками и локтями, сначала в квартире, а затем на лестничной площадке. От полученных травм потерпевший скончался.

Петрозаводский городской суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, в Карелии будут судить двух мужчин за убийство 30-летней давности.