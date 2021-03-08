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Жителя Петрозаводска осудили за насилие над сотрудником полиции

Новости. Криминал
12:13, 09 Марта 2021
фото: © Максим Слуцкий/ТАСС
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В Беломорске осужден мужчина, который напился и лишил полицейского видеорегистратора, сообщается на сайте районного суда.

В феврале 2015 года Беломорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее несудимого жителя Петрозаводска, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти при  исполнении.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был препровожден сотрудником в участок полиции. Недовольный этим, мужчина ударил полицейского рукой, а затем сорвал закрепленный на сотруднике видеорегистратор и выкинул его.

Петрозаводчанин полностью признал вину в совершении преступления, ему назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год.

Приговор вступил в законную силу.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-03-09 13:27:18
Хорошо, что он грубых слов сотруднику не наговорил. Тогда еще бы на сотню тысяч рублей душевных страданий прибавили.
Off
2021-03-09 12:47:43
Это он ещё бумажными стаканчиками не кидался.....
Гость
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