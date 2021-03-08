Жителя Петрозаводска осудили за насилие над сотрудником полиции

В Беломорске осужден мужчина, который напился и лишил полицейского видеорегистратора, сообщается на сайте районного суда.

В феврале 2015 года Беломорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее несудимого жителя Петрозаводска, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был препровожден сотрудником в участок полиции. Недовольный этим, мужчина ударил полицейского рукой, а затем сорвал закрепленный на сотруднике видеорегистратор и выкинул его.

Петрозаводчанин полностью признал вину в совершении преступления, ему назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год.

Приговор вступил в законную силу.