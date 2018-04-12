Житель Петрозаводска "попал" на крупную сумму из-за племянника

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В столице республики зарегистрирован очередной факт телефонного мошенничества.
Как сообщили в МВД Карелии, в минувший вторник 50-летнему жителю Петрозаводска позвонил неизвестный. Он сообщил, что племянник гражданина попал в ДТП. И для того, чтобы урегулировать непростую ситуацию, необходимо заплатить 45 тысяч рублей. У потерпевшего такой суммы не было, но звонивший был очень настойчив, торопил с оплатой и никак не соглашался на меньшую сумму.
В результате петрозаводчанин поверил во все услышанное. Он одолжил недостающую часть денег у знакомых и перевел требуемую сумму на указанный мошенником счет.
Только на следующий день потерпевший написал заявление в органы внутренних дел, где в настоящее время проводится проверка.
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