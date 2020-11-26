Житель Петрозаводска попал в новую ловушку мошенников

Молодой человек поверил мошенникам, что его банк проходит реструктуризацию, и потерял все сбережения.

По сообщению МВД Карелии, в полицию Петрозаводска обратился 23-летний житель микрорайона Древлянка. С его счета были списаны 83 000 рублей.

По словам молодого человека, ему позвонили и спросили о том, является ли он клиентом одного из банков. Получив утвердительный ответ, горожанину пояснили, что этот банк проходит реструктуризацию, присоединяясь к другому известному банку. Всем клиентам необходимо самостоятельно перерегистрировать счета в новом учреждении. И, якобы, это возможно сделать по телефону. После цепочки переключений между различными "операторами" и "сотрудниками", мошенники узнали все необходимые им данные. А в конце петрозаводчанина попросили продиктовать код из смс-сообщения "голосовому помощнику". По результатам всех манипуляций с его счета были списаны его деньги.

Только через некоторое время мужчина понял, что его обманули.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску по данному факту проводится проверка.

Ранее мошенники обогатились за счет доверчивых жителей Карелии на 1,5 млн рублей.