09:12, 08 Апреля 2019
Житель Петрозаводска попался на попытке кражи из сейфа в одной из аптек города
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Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в попытке кражи в Петрозаводске, сообщает МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратилась работница сетевой аптеки. Она сообщила, что один из посетителей пытался украсть выручку из сейфа. Пока фармацевт разговаривала с покупателем, неизвестный проник в подсобное помещение и открыл сейф, чтобы похитить деньги. Его спугнула сотрудница, которая заметила постороннего человека. И тот быстро скрылся. В сейфе хранилось более 60 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 31-летнего петрозаводчанина.
Сейчас он является подозреваемым в нескольких имущественных преступлениях.
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