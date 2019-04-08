Житель Петрозаводска попался на попытке кражи из сейфа в одной из аптек города

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в попытке кражи в Петрозаводске, сообщает МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась работница сетевой аптеки. Она сообщила, что один из посетителей пытался украсть выручку из сейфа. Пока фармацевт разговаривала с покупателем, неизвестный проник в подсобное помещение и открыл сейф, чтобы похитить деньги. Его спугнула сотрудница, которая заметила постороннего человека. И тот быстро скрылся. В сейфе хранилось более 60 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 31-летнего петрозаводчанина.

Сейчас он является подозреваемым в нескольких имущественных преступлениях.