Житель Петрозаводска посмотрел видео и фото щенка вельш-корги и лишился 15 тысяч рублей

Желание обзавестись домашним питомцем толкнула молодого петрозаводчанина в лапы мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о мошенничестве обратился 21-летний горожанин, лишившийся 15 тысяч рублей.

Петрозаводчанин объяснил, что решил обзавестись домашним питомцем, а именно — щенком породы вельш-корги. Найдя подходящий вариант на сайте объявлений, молодой человек связался с продавцом, который предложил продолжить общение в мессенджере.

В ходе переписки собеседник прислал фото и видео щенка, якобы находящегося в Москве. Поэтому нужно будет оформить доставку. Петрозаводчанин перешел по отправленной ему ссылке для оплаты и ввел реквизиты карты, после чего с карты оказались списаны 15 тысяч рублей, а лже-продавец покинул чат.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.