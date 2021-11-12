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Житель Петрозаводска посмотрел видео и фото щенка вельш-корги и лишился 15 тысяч рублей

Новости. Криминал
15:18, 29 Ноября 2021
фото: © Hector Acevedo / Zumapress / Globallookpress.com

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Желание обзавестись домашним питомцем толкнула молодого петрозаводчанина в лапы мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о мошенничестве обратился 21-летний горожанин, лишившийся 15 тысяч рублей.

Петрозаводчанин объяснил, что решил обзавестись домашним питомцем, а именно — щенком породы вельш-корги. Найдя подходящий вариант на сайте объявлений, молодой человек связался с продавцом, который предложил продолжить общение в мессенджере.

В ходе переписки собеседник прислал фото и видео щенка, якобы находящегося в Москве. Поэтому нужно будет оформить доставку. Петрозаводчанин перешел по отправленной ему ссылке для оплаты и ввел реквизиты карты, после чего с карты оказались списаны 15 тысяч рублей, а лже-продавец покинул чат.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии

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однозначно
2021-11-29 15:33:05
Он изначально хотел в парке за ним какашки в пакет убирать ?
кир
2021-11-29 15:42:07
однозначно, они, покупатели, даже не подозревают, что за собаками самим убирать надо. Дикари полные. :)
кир
2021-11-29 15:30:47
Где поимка и расстрел преступников? Ничего не можете, а большевики могли и делали.
Гость
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