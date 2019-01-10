Житель Петрозаводска пострадал в ДТП на трассе "Кола"

Авария произошла в Сегежском районе около полудня, сообщили в ГИБДД Карелии.

Житель Петрозаводска направлялся из Кеми домой. По предварительным данным, водитель Renault Duster не справился с управлением и совершил съезд в кювет на 680 км трассы "Кола".

Водитель получил травмы и был доставлен в Сегежскую больницу.