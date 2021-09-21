Житель Петрозаводска потерял сон, увидев, как дама убирает деньги в рюкзак

Ночью в Питкярантском районе на съемной квартире он взял чужие деньги и поспешил в Петрозаводск, потратив на дорогу заметную часть украденного, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкяранты с заявлением о краже обратилась 27-летняя жительница Прионежского района. Приехав в гости, она лишилась 7 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска разобрались в деталях произошедшего и установили подозреваемого. Женщина остановилась на ночлег в квартире, которую арендовал ее друг вместе с двумя другими мужчинами. Один из них ночью взял из рюкзака заявительницы наличные — 7 тысяч рублей, покинул квартиру и уехал в Петрозаводск. Подозреваемый — 33-летний петрозаводчанин вину признал, рассказав полицейским, что заметил, как гостья убирала деньги в рюкзак.

Часть денег он потратил, заплатив за дорогу до Петрозаводска. Нанесенный ущерб обязался возместить. Возбуждено уголовное дело о краже.