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Житель Петрозаводска потерял сон, увидев, как дама убирает деньги в рюкзак

Новости. Криминал
09:47, 22 Сентября 2021
фото: © big-rostov.ru

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Ночью в Питкярантском районе на съемной квартире он взял чужие деньги и поспешил в Петрозаводск, потратив на дорогу заметную часть украденного, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкяранты с заявлением о краже обратилась 27-летняя жительница Прионежского района. Приехав в гости, она лишилась 7 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска разобрались в деталях произошедшего и установили подозреваемого. Женщина остановилась на ночлег в квартире, которую арендовал ее друг вместе с двумя другими мужчинами. Один из них ночью взял из рюкзака заявительницы наличные — 7 тысяч рублей, покинул квартиру и уехал в Петрозаводск. Подозреваемый — 33-летний петрозаводчанин вину признал, рассказав полицейским, что заметил, как гостья убирала деньги в рюкзак.

Часть денег он потратил, заплатив за дорогу до Петрозаводска. Нанесенный ущерб обязался возместить. Возбуждено уголовное дело о краже.

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