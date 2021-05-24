За систематические преступления суд отправил жителя Петрозаводска на обязательные работы

Мужчина за несколько краж был приговорен к обязательным работам, сообщили на сайте Петрозаводского городского суда.

В августе 2020 года житель Петрозаводска угнал два велосипеда, стоявших в подсобных помещениях. Кроме того, в сентябре того же года он украл мобильный телефон в одном из городских баров, а также присвоил телефон знакомой, который она дала ему попользоваться

В результате петрозаводчанин был осужден по статьям «кража» и «присвоение». Суд назначил ему наказание в виде 420 часов обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу.