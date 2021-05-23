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Житель Петрозаводска продал угнанный велосипед в 20 раз дешевле его стоимости

Новости. Криминал
13:15, 24 Мая 2021
фото: © pixabay.com

Очередные кражи велосипедов расследуют полицейские Карелии, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 18-летней жительницы одного из домов на улице Ватутина. У нее пропал велосипед стоимостью 20 тысяч рублей. Хозяйка хранила его в подъезде на первом этаже и не пользовалась антикражным устройством.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый за  41-летний горожанин. В этом им помогла запись камеры видеонаблюдения, установленной на доме.

Подозреваемый признался, что похищенный велосипед продал за тысячу рублей. По факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшей возбуждено уголовное дело.

В минувшую субботу в полицию Петрозаводска обратился еще один местный житель. Он оставил велосипед у дома на улице Суоярвской, пристегнув противоугонным тросом, а когда вернулся, его на месте не нашел. Информация о преступлении была передана всем дежурным нарядам. Сотрудникам патрульно-постовой службы удалось разыскать 24-летнего подозреваемого по горячим следам. Он признался, что планировать продать велосипед, но не успел этого сделать.

Аналогичные кражи зарегистрированы в Беломорске и Кондопоге. В настоящее время устанавливаются суммы ущерба, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Полиция Карелии рекомендует владельцам двухколесного транспорта придерживаться ряда правил. Единственный гарантированный способ защиты от кражи — не оставлять имущество без присмотра. Не стоит хранить велосипед в подъезде или около дома, даже при наличии противоугонного троса. Если возникла необходимость ненадолго отойти, лучше оставить двухколесный транспорт в людном месте под камерой видеонаблюдения, обязательно пристегнув его специальным запирающим устройством. Если кража все же произошла, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию по телефонам дежурной части или 02 (с мобильного — 102). Технический паспорт, записанный заранее идентификационный номер, а также фотография велосипеда окажут существенную помощь сотрудникам полиции в его розыске.

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Комментарии

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театральный критик
2021-05-24 14:30:07
Штрафовать нещадно за захламление подъезда и нарушение норм противопожарной безопасности.
кир
2021-05-24 15:07:14
театральный критик, согласен.
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