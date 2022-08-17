Житель Петрозаводска, разыскиваемый среди бездомных, нашелся

Полицейские нашли петрозаводчанина, пропавшего 16 июля.

Объявленный Отделом полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску в розыск молодой человек 2000 года рождения найден. Об этом сообщили в МВД Карелии.

«Криминальной составляющей в его исчезновении не усматривается», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, молодой человек пропал 16 июля. Он мог находиться среди лиц ведущих асоциальный образ жизни.