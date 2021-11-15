Житель Петрозаводска решил увеличить свой доход и продал имущество работодателя

В карельской столице возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска обратился индивидуальный предприниматель, работающий в одном из парков культуры и отдыха. Он сообщил, что на одной из городских развлекательных площадок неизвестный похитил кабель длиной 50 метров. Сумма ущерба была оценена в 58 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого — 32-летнего жителя карельской столицы, работавшего у заявителя. Выйдя на смену, мужчина решил увеличить свой доход и присвоил кабель, который впоследствии продал.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант признал вину и уже частично возместил причинённый материальный ущерб. Ему грозит до двух лет лишения свободы.