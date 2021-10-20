Житель Петрозаводска с ножом напал на сестру из-за пустующей жилплощади

Ссора между родственниками закончилась для сестры в больнице, брату грозит 10 лет лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

Ранним утром 18 октября в полицию Петрозаводска поступила информация о госпитализации 40-летней горожанки с проникающим ножевым ранением.

Сотрудники полиции установили, что травму нанёс 37-летний петрозаводчанин — её брат.

Пострадавшая с братом проживали в одной квартире. В ночь на понедельник родственники поругались во время пьянки — выяснилось, что сестра без ведома брата сдала кому-то пустующую комнату. Мужчина ударил сестру кухонным ножом в живот и скрылся.

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам — он находился неподалеку от места происшествия.

По статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.