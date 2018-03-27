Житель Петрозаводска снял для своей машины двери с чужого авто

Оказалось, что у "бесхозной" машины есть владелец.

Как сообщили в МВД Карелии, в один из мартовских дней житель Петрозаводска обнаружил, что с его автофургона исчезли задние двери. О случившемся он сообщил в полицию, оценив причиненный ущерб более чем в 35 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что машина была припаркована недалеко от дома, в котором проживал потерпевший. Длительное время автомобиль не использовался владельцем и, видимо, поэтому привлек внимание еще одного петрозаводчанина.

У него был автофургон той же модели, но за время эксплуатации двери пришли в негодность. Решить проблему он попытался за чужой счет. Как установили оперативники, вечером подозреваемый подъехал, как ему казалось, к бесхозному автомобилю и снял двери. Затем установил их на свою машину, где полицейские и обнаружили похищенное.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.