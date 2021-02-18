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Житель Петрозаводска совершил 9 преступлений, за каждое из которых ему грозит до 5 лет лишения свободы

Новости. Криминал
08:05, 19 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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За многочисленные кражи на дачах в Прионежском районе петрозаводчанин будет привлечен к уголовной ответственности, сообщили в прокуратуре Карелии.

За многочисленные кражи на дачах в Прионежском районе петрозаводчанин будет привлечен к уголовной ответственности, сообщили в прокуратуре Карелии.

Следствием установлено, что 36-летний житель Петрозаводска совершал кражи на дачах в Прионежском районе с августа 2018 года по сентябрь 2020 года. Один дачный дом петрозаводчанин обокрал дважды. Похищал из бытовок все - от строительных инструментов и материалов до стульев.

Вину в совершении 9 преступлений обвиняемый признал полностью, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений. Кроме того, возместил всем потерпевшим материальный ущерб. С какой целью он совершал данные преступления, он так и не смог объяснить следствию.

В настоящее время уголовное дело направлено в Прионежский районный суд Республики Карелия для рассмотрения по существу.

Обвиняемому инкриминируются преступления, наказание за совершение каждого предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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