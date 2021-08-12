Житель Петрозаводска, совершивший жестокое убийство, попросил наказать его построже

Петрозаводский городской суд приговорил мужчину, совершившего убийство, к 12 годам колонии строгого режима.

Судья петрозаводского городского суда Татьяна Петина вынесла обвинительный приговор 27-летнему петрозаводчанину, который обвиняется в зверском убийстве 57-летнего отчима своей супруги.

Гособвинитель – помощник прокурора Петрозаводска Семен Вяря просил суд назначить подсудимому 13 лет колонии строгого режима. Однако суд, с учетом раскаяния Павла, на процессе попросившего прощения у сына своей жертвы, и наличия у подсудимого малолетнего ребенка и других смягчающих обстоятельств, назначил ему на год меньше. При этом сам, ранее неоднократно судимый за кражи подсудимый, почему-то просил суд направить его в колонию особого режима, где условия содержания более суровые.

Напомним, убийство произошло в ночь на 30 апреля 2020 года. Тогда в квартире на улице Советской петрозаводчанин распивали водку с отчимом своей жены. Во время пьянки произошла ссора. В итоге хозяин квартиры ударил петрозаводчанина кулаком в грудь. А тот, увидев в руках своего обидчика нож, сбил его с ног, отобрал нож и нанес ему не менее 12 ударов. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Как сообщили в суде, после очередной кражи петрозаводчанин отбывал два года лишения свободы в колонии строгого режима, откуда освободился условно-досрочно за год с лишним до окончания срока. А вскоре, во время непогашенной судимости, совершил убийство.