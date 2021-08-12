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Житель Петрозаводска, совершивший жестокое убийство, попросил наказать его построже

Новости. Криминал
12:17, 14 Августа 2021
фото: © Zave Smith/Getty Images

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Петрозаводский городской суд приговорил мужчину, совершившего убийство, к 12 годам колонии строгого режима.

Судья петрозаводского городского суда Татьяна Петина вынесла обвинительный приговор 27-летнему петрозаводчанину, который обвиняется в зверском убийстве 57-летнего отчима своей супруги.

Гособвинитель – помощник прокурора Петрозаводска Семен Вяря просил суд назначить подсудимому 13 лет колонии строгого режима. Однако суд, с учетом раскаяния Павла, на процессе попросившего прощения у сына своей жертвы, и наличия у подсудимого малолетнего ребенка и других смягчающих обстоятельств, назначил ему на год меньше. При этом сам, ранее неоднократно судимый за кражи подсудимый, почему-то просил суд направить его в колонию особого режима, где условия содержания более суровые.

Напомним, убийство произошло в ночь на 30 апреля 2020 года. Тогда в квартире на улице Советской петрозаводчанин распивали водку с отчимом своей жены. Во время пьянки произошла ссора. В итоге хозяин квартиры ударил петрозаводчанина кулаком в грудь. А тот, увидев в руках своего обидчика нож, сбил его с ног, отобрал нож и нанес ему не менее 12 ударов. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Как сообщили в суде, после очередной кражи петрозаводчанин отбывал два года лишения свободы в колонии строгого режима, откуда освободился условно-досрочно за год с лишним до окончания срока. А вскоре, во время непогашенной судимости, совершил убийство.

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Комментарии

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udo
2021-08-14 14:21:46
Врет подсудимый, как пить-дать врет. Так и пройдет бесполезная жизнь. Ребенка успел создать.(((
Вася
2021-08-14 13:12:55
А что хорошего сделала Россия для многострадального Афганистана?
Гость
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