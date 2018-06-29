Житель Петрозаводска соврал полиции о грабеже из-за боязни гнева матери

В столице Карелии 22-летнего молодого человека будут судить за заведомо ложный донос о грабеже, сообщает прокуратура республики.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2017 года ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков житель Петрозаводска обратился в полицию с заявлением о грабеже.

"Из показаний несостоявшегося потерпевшего следовало, что на улице на него напали трое неизвестных грабителей, силой усадили в машину, отвезли в неизвестную квартиру, где после избиения похитили планшет и сотовый телефон", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники полиции опросили заявителя, провели с участием заявителя осмотр места происшествия, ориентировали личный состав городской полиции о совершенном преступлении.

Однако, как выяснилось впоследствии, ограбление молодой человек выдумал, опасаясь гнева со стороны матери. В действительности планшетом и телефоном он расплатился за спиртное и наркотики.

В настоящее время уголовное дело о заведомо ложном доносе направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.