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Житель Петрозаводска сыграл в лотерею с аферистами и лишился денег

Новости. Криминал
17:40, 11 Мая 2022
фото: © bloknottambov.com

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Полиция проверяет очередные случаи дистанционного мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска за последнее время зарегистрировала несколько фактов дистанционного мошенничества.

Так, 34-летний петрозаводчанин нажал на рекламный блок «Открой свой подарок» на сайте, стилизованном под известную лотерею. Мужчина получил уведомление о том, что он выиграл 170 тысяч рублей. Но, чтобы получить деньги, требовалось заплатить страховку, комиссию и так далее. Когда сумма списаний с карты достигла 9 тысяч рублей, петрозаводчанин понял, что его обманывают.

Другая жительница Петрозаводска, 66-летняя пенсионерка, ответила на телефонный звонок — там якобы работник банка пугал ее тем, что кто-то пытается оформить на нее кредит. Чтобы спасти свои деньги, петрозаводчанка перевела 50 тысяч рублей на «безопасный счет».

Еще двое мужчин неудачно совершили покупки через интернет. Так, 66-летний петрозаводчанин заказал фотоаппарат, а 50-летний горожанин — автозапчасти. В результате жители Петрозаводска лишились 27 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно, не получив свои товары.

Полиция в настоящее время выясняет обстоятельства произошедшего и проверяет заявления.

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