Житель Петрозаводска требует более 300 тыс рублей с мэрии за разбитый упавшим деревом автомобиль

В Петрозаводском городском суде принят к производству иск местного жителя о взыскании с мэрии имущественного ущерба, причиненного упавшим на его автомобиль деревом.

"Свои требования истец мотивирует тем, что в конце мая 2018 года на одной из улиц Петрозаводска он припарковал принадлежащую ему иномарку. Вернувшись через некоторое время к месту парковки, истец обнаружил многочисленные механические повреждения кузова автомобиля, а также скол ветрового стекла, которые по утверждению истца образовались в результате падения дерева", - сообщается на сайте суда.

Мужчина полагает, что вред его имуществу наступил из-за ненадлежащего исполнения администрацией Петрозаводска обязанностей по выявлению на городской территории зеленых насаждений, представляющих угрозу безопасности населения.

Стоимость восстановительного ремонта автомобиля в соответствии с заключением специалиста оценена более чем в 300 тысяч рублей. Ущерб, а также судебные расходы истец просит взыскать с городской администрации.