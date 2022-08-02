Житель Петрозаводска убил собутыльника ударом ножом в лицо

Суд Петрозаводска принял к рассмотрению уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 15 мая 2022 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим знакомым и нанес ему ножом удары в грудь и в лицо. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемый арестован, дело направлено в суд.