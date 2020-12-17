Житель Петрозаводска убил и закопал свою подругу, которая отказалась дать денег в долг

В Петрозаводске мужчина в ходе ссоры убил свою знакомую, а затем избавился от тела, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Петрозаводска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении убийства.

Мужчина в декабре прошлого года поссорился со своей знакомой, которая отказалась одолжить ему денег. Со злости он нанес ей не менее 4 ударов неустановленным предметом. После этого он завернул труп в одеяло и перевез в своем автомобиле в район 3-го километра автодороги "Петрозаводск-Лососинное", где спрятал. Чтобы скрыть следы преступления, ночью он вернулся и перепрятал труп подалше от города.

Обвиняемый свою вину признал. Уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.