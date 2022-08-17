Житель Петрозаводска ударил полицейского ногой в грудь и получил штраф в 120 тысяч рублей

В столице Карелии суд признал молодого человека виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в прокуратуре республики.

Следствием установлено, что 26-летний осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения утром 29 октября 2021 года у кафе-бара «Эйла», расположенного на Карельском проспекте, вел себя вызывающе. Он выражался нецензурной бранью. На место происшествия был вызван наряд полиции, который пытался утихомирить дебошира. Мужчина ответил на требования стажей порядка: ударил полицейского ногой в область груди.

В ходе следствия петрозаводчанин свою вину признал, раскаялся в содеянном.

Суд приговорил мужчину к штрафу в 120 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, ненависть к полицейскому привела 56-летнего жителя Карелии на нары.