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Житель Петрозаводска угнал электросамокат с точки проката

Новости. Криминал
18:40, 15 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Петрозаводчанин рассчитывал на повышенный спрос на электросамокаты в случае продажи угнанного транспорта, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 64-летний местный житель — владелец пункта проката электросамокатов. Мужчина пояснил, что на одной из точек кикшеринга обнаружил пропажу техники стоимостью 40 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже электросамоката причастен 31-летний горожанин. Он дал признательные показания и рассказал стражам правопорядка, что угнал чужое имущество для дальнейшей продажи, но не успел этого сделать и в итоге вернул самокат полицейским.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Петрозаводчанину грозит до 2 лет лишения свободы.

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Комментарии

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Самуил
2021-06-15 19:36:53
Я ж говорю - в одной из прошлых жизней поциент кир был инквизитором. "Казнить", "все бабы дуры"....
кир
2021-06-15 19:55:51
самуленок - профессионал? Не смеши моего кота, петргушник.
кир
2021-06-15 19:31:21
Фигня, а не приговор. Был казнен по решению тройки. Как вариант. Меньше соблазнов воровать было бы.
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