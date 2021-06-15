Житель Петрозаводска угнал электросамокат с точки проката

Петрозаводчанин рассчитывал на повышенный спрос на электросамокаты в случае продажи угнанного транспорта, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 64-летний местный житель — владелец пункта проката электросамокатов. Мужчина пояснил, что на одной из точек кикшеринга обнаружил пропажу техники стоимостью 40 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже электросамоката причастен 31-летний горожанин. Он дал признательные показания и рассказал стражам правопорядка, что угнал чужое имущество для дальнейшей продажи, но не успел этого сделать и в итоге вернул самокат полицейским.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Петрозаводчанину грозит до 2 лет лишения свободы.