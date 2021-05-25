Житель Петрозаводска закончил недолгую карьеру в сауне, пропивая деньги из украденного на работе сейфа

Петрозаводчанин угнал автомобиль на предприятии, куда устроился несколько дней назад, вырвал ворота ангара, увез оттуда сейф, вскрыл его топором, а затем снял сауну и прогулял все деньги за одну ночь, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от представителя одной из компаний грузоперевозок. Неизвестный похитил сейф с наличными и угнал грузовик с территории организации.

Оперативники выяснили, что в ангар преступник проник ночью. На одной из припаркованных машин он закрепил трос и вырвал таким образом дверь ангара. В ангаре из кабинета бухгалтерии вытащил сейф. Кроме документации в хранилище находились наличные — 77 тысяч рублей. Похищенное имущество неизвестный увез на автомобиле. Утром автомобиль обнаружили в Октябрьском районе, он был припаркован напротив общежития.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение и личность подозреваемого — 25-летнего жителя Петрозаводска. Полицейские выяснили, что мужчина несколько дней назад устроился на работу в эту организацию водителем.

Он признал вину и пояснил, что бросил угнанный автомобиль недалеко от места жительства и с похищенным направился домой. Там с помощью топора и монтировки вскрыл сейф, после чего быстро организовал встречу с приятелями в одной из саун города и потратил все деньги за одну ночь.

Утром, осознав случившееся, петрозаводчанин попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время подозреваемый дал признательные показания, он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «кража». По факту угона проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.