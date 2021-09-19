Житель Петрозаводска украл у хозяйки застолья пенсию и продолжил вместе с ней обедать

Пенсионерка осталась без 18 тысячи рублей, пригласив в гости давних знакомых.

В петрозаводскую полицию обратилась 64-летняя горожанка. Она рассказала, что у нее похитили пенсию. Женщина получила деньги и пошла домой. В этот же день она пригласила своих давних знакомых. После того, как застолье подошло к концу, пенсионерка обнаружила пропажу 18 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен один из гостей – 40-летний ранее судимый за имущественные преступления петрозаводчанин. Рецидивист дал признательные показания. Он знал, что хозяйка получила пенсию. Дождавшись удобного момента, он взял ее сумку, отыскал в ней кошелек, взял деньги, а затем вновь присоединился к обеду. После встречи петрозаводчанин отправился в магазин, где сразу же потратил часть пенсии.

Подозреваемый добровольно выдал полицейским оставшиеся у него 14 тысяч рублей. Деньги вернули пенсионерке.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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