Житель Петрозаводска вернул долг знакомой, воспользовавшись телефоном спящего приятеля

В Петрозаводске мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет за кражу денег с помощью мобильного приложения.

По сообщению МВД Карелии, в Отдел полиции №2 УМВД России по Петрозаводску декабрьским днем обратился 36-летний горожанин. С его счета похитили 30 000 рублей. Мужчина решил, что его каким-то хитрым способом обманули мошенники.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили реальную картину происшествия. Потерпевший отдыхал с приятелем и уснул в разгар застолья. По версии следствия, 21-летний гость решил воспользоваться крепким сном хозяина и его телефоном. С помощью мобильного приложения тот перевел деньги спящего на счет знакомой, которой задолжал.

В отношении 21-летнего предприимчивого гостя возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом, сообщили в МВД Карелии.