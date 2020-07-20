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Житель Петрозаводска за неделю перевел лжеработникам банка более 1 млн рублей

Новости. Криминал
15:30, 20 Июля 2020
фото: © fotolia.com
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51-летний петрозаводчанин решил зайти в банк, когда перечислил на счета мошенников 1 180 000 рублей.

По сообщению МВД Карелии, в воскресенье, 19 июля, в полицию обратился 51-летний житель Петрозаводска и сообщил, что у него похитили крупную сумму.

Как выяснилось, еще в начале июля на телефон мужчины поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Он сообщил о подозрительных операциях на банковских счета, и посоветовал выполнить ряд действий для их отмены. В первую очередь, требовалось назвать коды доступа из поступивших на телефон смс-сообщений. Уже в тот момент со счета заявителя стали исчезать денежные средства, но он этого не заметил.

Позже к беседе подключилась девушка, назвавшая себя сотрудницей службы безопасности. Она сообщила, что удалось заблокировать неправомерные транзакции только на двух счетах, а с третьим возникли трудности. В связи с этим она убедила мужчину обналичить сбережения, а затем перевести их на специализированный счет. В течение недели он ежедневно перечислял по 150 000 рублей на незнакомые номера телефонов, затем решил зайти в банк, чтобы прояснить ситуацию. Там ему и посоветовали обратиться в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила 1 180 000 рублей.

В настоящее время по заявлению потерпевшего проводится проверка.

Ранее интернет-продавщица из глубинки Карелии обманула российских покупателей на 100 тысяч рублей.

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