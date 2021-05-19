Житель Петрозаводска за неделю угнал несколько велосипедов

Велосипедные воры в республике активизировались с наступлением летнего сезона, сообщили в МВД Карелии.

В минувшее воскресенье в полицию Петрозаводска обратился 35-летний горожанин и сообщил, что у него пропал велосипед стоимостью 15 тысяч рублей. Владелец оставил его у подъезда, пристегнув к забору противоугонным тросом, а когда вернулся — на месте не нашел.

В тот же день аналогичное заявление поступило в полицию от 21-летнего горожанина. Он хранил велосипед стоимостью 20 тысяч рублей около квартиры. На той же неделе жертвами краж стали еще двое петрозаводчан — оба держали двухколесный транспорт в подъезде.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлениям причастен 24-летний ранее судимый петрозаводчанин. Он дал признательные показания и рассказал, что похищенное продал — несколько велосипедов полицейским уже удалось вернуть. По четырем преступлениям возбуждены уголовные дела, фигурант находится под подпиской о невыезде.

Вчера в полицию Петрозаводска поступило еще одно заявление: днем пропал велосипед из подъезда многоквартирного дома на Древлянке. Дверь в подъезд была оборудована домофоном, противокражными средствами владелец не пользовался.

В Костомукше при аналогичных обстоятельствах похищен велосипед у 51-летнего местного жителя. В настоящее время по данным фактам проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция Карелии напоминает, что с наступлением летнего сезона количество краж велосипедов, как правило, возрастает. Объектом преступных посягательств чаще всего становится имущество, оставленное без присмотра на улице или в подъездах жилых домов. Чтобы не стать жертвой кражи, необходимо следовать простым советам: лучше всего хранить велосипед в квартире, в ином случае необходимо пользоваться надежными антикражными средствами защиты.