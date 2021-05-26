Житель Петрозаводска забил свою сожительницу до смерти

В столице Карелии будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве своей сожительницы, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в декабре 2020 года 59-летний петрозаводчанин в ходе совместного распития спиртного поссорился со своей сожительницей и жестоко избил ее руками. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит 15 лет лишения свободы.

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