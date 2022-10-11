Житель Петрозаводска задолжал 370 тысяч рублей и едва не лишился нескольких автомобилей

В УФССП Карелии рассказали об исполнительных производствах в отношении местного жителя.
В отношении петрозаводчанина в местном отделении судебных приставов было открыто 4 исполнительных производства о взыскании кредитных и налоговых платежей на сумму 370 тысяч рублей.
Приставы выяснили, что на имя должника было зарегистрировано несколько транспортных средств. Другого имущества у него не было. В результате автомобили были арестованы, с последующей оценкой и принудительной продажей.
Житель Петрозаводска после этого немедленно выплатил все долги, включая исполнительный сбор.
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