Житель Петрозаводска захотел выпить, но попал в полицию

Похититель спиртного оказался неудачником.

Как сообщили в МВД Карелии, в одном из магазинов микрорайона Октябрьский была совершена попытка грабежа. Вечером в торговый зал зашел молодой человек. Он взял бутылку рома и попытался уйти, не заплатив. Однако охранник магазина заметил действия покупателя и попытался его остановить. Тогда злоумышленник распылил газовый баллончик и убежал, но с пустыми руками.

По факту попытки грабежа было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – 26-летнего петрозаводчанина. Также полицейские установили, что фигурант причастен к еще одному имущественному преступлению. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.