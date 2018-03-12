Житель Петрозаводска захотел выпить, но попал в полицию

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Похититель спиртного оказался неудачником.
Как сообщили в МВД Карелии, в одном из магазинов микрорайона Октябрьский была совершена попытка грабежа. Вечером в торговый зал зашел молодой человек. Он взял бутылку рома и попытался уйти, не заплатив. Однако охранник магазина заметил действия покупателя и попытался его остановить. Тогда злоумышленник распылил газовый баллончик и убежал, но с пустыми руками.
По факту попытки грабежа было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – 26-летнего петрозаводчанина. Также полицейские установили, что фигурант причастен к еще одному имущественному преступлению. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
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