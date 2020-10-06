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Житель поселка Карелии продал чужой грузовик за 3 тысячи рублей

Новости. Криминал
09:53, 07 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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В Кондопожском районе местный житель сдал чужой грузовик на металлолом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию по Кондопожскому району поступило заявление о краже. Горожанин лишился грузового автомобиля, ущерб он оценил в 20 тысяч рублей.

Транспорт хранился в одном из поселков района. Хозяин редко бывал там с проверкой, этим обстоятельством воспользовался один из местных жителей – 32-летний мужчина. В поселок приехали сборщики металла, подозреваемый выдал грузовик за свой и сбыл – такова версия следствия. Незаконно добытые три тысячи рублей селянин потратил на алкоголь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2020-10-07 09:57:42
В тот же день был казнен, когда нашли. Так быть должно.
Гость
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