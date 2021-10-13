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Житель поселка Карелии пытался ударить полицейского ножом и пошел под суд

Новости. Криминал
10:34, 13 Октября 2021
фото: © freepik

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В Медвежьегорском районе будут судить 30-летнего жителя поселка Пиндуши за применение насилия в отношении представителя власти, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 13 июня в медвежьегорскую полицию поступило сообщение об агрессивном поведении 30-летнего жителя поселка Пиндуши. Стражи порядка, прибывшие на вызов, обнаружили в квартире мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно, при этом держал в руках 3 кухонных ножа. Обеспечив безопасность людей, находившихся в квартире, полицейские пытались утихомирить молодого человека. Но обвиняемый стал угрожать сотрудникам полиции и попытался ударить одного из них ножом, однако был обездвижен. Дебошир был доставлен в отдел полиции.

В настоящее время уголовное дело направлено в Медвежьегорский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, житель Карелии, угрожавший зарезать полицейских, попал под уголовную статью.

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Комментарии

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комба
2021-10-13 10:50:32
Они пили, пьют и пить будут. Изолировать навсегда и делов то. Нужна политическая воля, которой нет.
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