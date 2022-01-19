Житель поселка Карелии ударил полицейского ногой по лицу

В Кемском районе мужчина подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме республики.

По версии следствия, 25-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе жилого дома поселка Рабочеостровск, агрессивно воспринял действия сотрудника полиции, который пытался предотвратить административное правонарушение. Он ударил полицейского ногой и головой по лицу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Ранее пьяный пациент районной больницы Карелии ударил полицейского по лицу и пошел под суд.