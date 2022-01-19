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Житель поселка Карелии ударил полицейского ногой по лицу

Новости. Криминал
16:34, 20 Января 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев

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В Кемском районе мужчина подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме республики.

По версии следствия, 25-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе жилого дома поселка Рабочеостровск, агрессивно воспринял действия сотрудника полиции, который пытался предотвратить административное правонарушение. Он ударил полицейского ногой и головой по лицу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Ранее пьяный пациент районной больницы Карелии ударил полицейского по лицу и пошел под суд.

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