Житель поселка Карелии унес с работы себе домой бетономешалку и строительные леса

В Питкярантском районе рабочий обокрал стройку, на которой работал, сообщили в МВД Карелии.

Накануне в дежурную часть полиции по Питкярантскому району обратился представитель частной организации, осуществляющей ремонт фасада и кровли одного из административных зданий в небольшом поселке. Он приехал на объект с проверкой и обнаружил, что пропала часть конструкции строительных лесов.

Кроме того, рабочие сообщили об исчезновении бетономешалки.

Полицейские выяснили, что ремонтом здания занимаются сразу несколько строительных бригад. Под подозрением оказался один из наемных рабочих, проживающий в том же населенном пункте. Он сознался в содеянном.

Как выяснилось, 50-летний мужчина воспользовался отсутствием коллег и незаметно вынес имущество со стройки. Он спрятал его в сарае, чтобы в дальнейшем использовать в хозяйстве.

В настоящее время часть похищенного изъята полицейскими. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.