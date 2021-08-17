Житель поселка Карелии зарезал 32-летнюю женщину

В Муезерском районе мужчина обвиняется в убийстве молодой женщины, которую ударил ножом во время ссоры, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 15 августа 52-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился в квартире в поселке Муезерском с 32-летней женщиной. Он воткнул ей нож в живот. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, внезапная ссора стала причиной кровавой резни на острове Валаам в Карелии.