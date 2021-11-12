Житель поселка с ломом сходил магазин и накрыл стол для приятеля

В Калевале полицейские поймали мужчину, который вынес из магазина алкоголь и овощи на 3 тысячи рублей.

По сообщению МВД Карелии, в калевальскую полицию обратился работник одного из магазинов поселка. В нерабочее время неизвестный проник в торговое помещение и похитил алкоголь, немного овощей и несколько кистей винограда. Нанесенный ущерб превысил сумму в 3 000 рублей. Оперативники обнаружили неподалеку от магазина железный лом, которым вор сорвал навесные петли замка и маленький самодельный гвоздодер.

Полицейские выяснили обстоятельства произошедшего и установили подозреваемого — 57-летнего местного жителя. По версии полиции, днем мужчина приходил в магазин, но денег на оплату товаров у него не было. Вечером он вернулся к торговой точке, вооружившись ломом. Добыв алкоголь и закуску, подозреваемый направился к своему приятелю и накрыл стол. Одну из бутылок со спиртным он разбил по дороге, остальное оставшееся похищенное спиртное изъято оперативниками.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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