Житель поселка в Карелии не смог пройти мимо оставленного ребенком на улице рюкзака с гаджетом

В Пряжинском районе молодой человек воспользовался забывчивостью ребенка и стал фигурантом уголовного дела.

По сообщению МВД Карелии, в пряжинскую полицию обратилась 31-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестные похитили мобильный телефон её сына. Женщина пояснила, что ребёнок оставил на улице рюкзак, в котором хранился смартфон. Об этом стало известно, когда тот вернулся домой. Он вместе с мамой отправился туда, где проводил время с друзьями. Рюкзак семья обнаружила, но гаджета внутри не оказалось.

Личность подозреваемого сотрудники уголовного розыска установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Молодой человек, 24-хлетний житель Пряжинского района, дал признательные показания и рассказал, что видел, что мальчик забыл на улице рюкзак, проверил содержимое, забрал телефон и скрылся. Гаджет мужчина оставил себе. Он добровольно выдал свой трофей стражам правопорядка. Полицейские вернули телефон законной владельце.

Фигуранту уголовного дела грозит до двух лет лишения свободы.

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