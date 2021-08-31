890x80
Реклама
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
Сегодня 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
31.08.2021 13:09
Костомукша – это гармоничное сосуществование природы и человека (ВИДЕО)
28.08.2021 12:55
Жители Прионежского района помогают родному краю двигаться только вперед (ВИДЕО)
28.08.2021 10:59

Житель поселка в Карелии не смог пройти мимо оставленного ребенком на улице рюкзака с гаджетом

Новости. Криминал
10:31, 01 Сентября 2021
фото: © Николай Смирнов / ТАСС

Новости партнеров

В Пряжинском районе молодой человек воспользовался забывчивостью ребенка и стал фигурантом уголовного дела.

По сообщению МВД Карелии, в пряжинскую полицию обратилась 31-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестные похитили мобильный телефон её сына. Женщина пояснила, что ребёнок оставил на улице рюкзак, в котором хранился смартфон. Об этом стало известно, когда тот вернулся домой. Он вместе с мамой отправился туда, где проводил время с друзьями. Рюкзак семья обнаружила, но гаджета внутри не оказалось.

Личность подозреваемого сотрудники уголовного розыска установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Молодой человек, 24-хлетний житель Пряжинского района, дал признательные показания и рассказал, что видел, что мальчик забыл на улице рюкзак, проверил содержимое, забрал телефон и скрылся. Гаджет мужчина оставил себе. Он добровольно выдал свой трофей стражам правопорядка. Полицейские вернули телефон законной владельце.

Фигуранту уголовного дела грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее бутылка вина за 200 рублей подвела жительницу Карелии под уголовную статью.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.08.2021, 10:20
Шок: врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем
26.08.2021, 07:50
Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ
27.08.2021, 10:16
Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском
27.08.2021, 09:55
Супруга одного из отравившихся белорусов: Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать
30.08.2021, 10:43
Власти Карелии передали в аренду без торгов почти 9 гектаров земли в районе Ялгубы
27.08.2021, 21:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИИ, ПЕТРОЗАВОДСК ПОД ВОДОЙ И ШКОЛА ДЛЯ ФСБ

Аналитика

31.08.2021 12:10
Обществоведение
Право на отдых
В СССР работа не была изнурительной, беспрерывной гонкой: кто хорошо работал, тот и отдыхал славно.
Будь разборчив. Пересмотр приоритетов сохранит Карелии репутацию чистого края
31.08.2021 09:45
Бюджетный эффект – чисто символический 3
30.08.2021 14:08
Карелия: у воды и не напиться 2
30.08.2021 11:16
Базовый оптимизм. Власти Карелии прогнозируют рост экономики и уровня жизни населения 4
27.08.2021 11:38
Вся аналитика

Чтиво

31.08.2021 15:40
Частная жизнь
Музыкальный «выстрел» из 90-х
Команда скейтбордистов модного американского бренда сняла в Петрозаводске клип под шуточную песню из эфира Карельского телевидения 30-летней давности.
Самый новый лазер в России начал работу в Карелии
31.08.2021 11:16
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
30.08.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»