Житель поселка в Карелии с помощью полиции вернул свой ковёр

Полиция Сегежского района раскрыла кражу вещей из квартиры местного жителя, рассказали в МВД Карелии.

В отдел полиции Сегежского района обратился 59-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестные похитили принадлежавшие ему телевизор, ковёр, посуду общей стоимостью 5 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что в квартире, из которой пропало имущество, он уже не проживал в связи с переездом в другое жильё. Вещи планировал забрать в ближайшее время. Однако сделать этого не успел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастны двое друзей – 20-летний и 21-летний жители посёлка Надвоицы. Ранее они уже имели проблемы с законом. По версии следствия, молодые люди взломали входную дверь и проникли в квартиру заявителя. Часть похищенного имущества стражи порядка изъяли. Телевизор подозреваемые сбыли. Вырученные деньги они потратили на личные нужды.

В настоящее время в отношении жителей Сегежского района возбуждено уголовное дело по статье "кража". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.