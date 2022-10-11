Житель поселка в Карелии забил пенсионера до смерти бейсбольной битой

В Калевальском районе мужчина избил своего пожилого оппонента битой, сообщили в прокуратуре Карелии.
Житель поселка Боровой выслушал приговор суда по обвинению в жестоком избиении до смерти. Ночью в июне 26-летний мужчина стоял на балконе своей квартиры. Мимо проходил 62-летний земляк. Между мужчинами произошла ссора.
Молодой человек в руки бейсбольную биту, спустился во двор и у подъезда дома жестоко избил оппонента, нанеся не менее шести ударов по рукам, ногам, туловищу и голове пенсионера. Через двое суток потерпевший умер.
В судебном заседании мужчина во всем признался и раскаялся в содеянном. Суд отправил его в колонию строгого режима сроком на семь лет.
Приговор не вступил в законную силу.
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